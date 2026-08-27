GIOCHI DEL MEDITERRANEO Riccardi: "Un’esperienza positiva, ma con margini di crescita nei risultati” Finisce l’avventura della sammarinese del Tiro a Segno Agata Alina Riccardi . Il 23esimo posto non basta per accedere alla finale nella carabina 10 metri femminile

Riccardi: "Un’esperienza positiva, ma con margini di crescita nei risultati”.

Al Palazzetto Albano hanno preso il via anche le gare di tiro a segno. La prima in gara è stata Agata Alina Riccardi, impegnata nelle qualificazioni della carabina 10 metri femminile.

L’atleta biancazzurra ha totalizzato un punteggio di 609.6 che le vale il 23° posto in classifica, ma non sufficiente per centrare la finale.

Questa mattina in pedana Marco Gasperoni nella pistola 10 metri.

Le parole di Agata Alina Riccardi:

"È stata una gara un po' difficile, purtroppo non ho fatto quello che volevo fare. È la prima gara che faccio così, di questo livello, anzi, non ho mai fatto i giochi del Mediterraneo, per me è stato un grande onore e una grande emozione. Purtroppo ci sono stati anche problemi tecnici e di difficoltà varia. Abbiamo tutte perso un po' di punti perché era particolarmente caldo ed era un po' più difficile. Però è stata una grandissima emozione ed è stato molto bello".

Sicuramente si cerca sempre di competere a grandi livelli, ma in questo caso, come tu hai detto, c'erano dei fattori particolari, no?

Sì, esatto. Nella palazzina era veramente molto molto caldo ed è stata particolarmente tosta. Le luci che cambiavano. Ci sono stati un po' anche dei problemi tecnici, purtroppo. Però abbiamo dato il meglio, abbiamo combattuto fino all'ultimo momento, cercando di dare - appunto - il massimo"





Nel servizio intervista Agata Alina Riccardi (Tiro a segno, carabina 10 metri)

Lorenzo Giardi

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