TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Manifestazione per la Palestina a San Marino: "Non si può più stare in silenzio" 19:10 Mondiali, l'Italia fa il record di medaglie: sette podi 18:42 Diagnosi precoce e prevenzione, l'ISS investe sulla ricerca contro l'Alzheimer 18:33 La Reggenza saluta l'Aula. Regole e funzioni da rivedere 18:22 CGG: focus dell'Aula sui Decreti. Ok a sconti temporanei sui costi a favore di imprese energivore 18:00 La Repubblica di San Marino è pronta ad ospitare Junior Eurovision Song Contest nel 2026 17:55 Il Congresso approva il protocollo anti bullismo: ecco cosa prevede 14:11 Gomme fumanti e curve in sbandata: a San Marino è drifting-mania 10:19 San Marino adotta il nuovo Protocollo contro bullismo e cyberbullismo 10:16 CGG: approvata l'Istanza d'Arengo per l'introduzione del reato di surrogazione di maternità
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

RIccardo Ducci vince il Trofeo Sport in Fiera

Al lago di Faetano si è disputata la terza e ultima prova del Campionato Sammarinese Ragazzi

22 set 2025
RIccardo Ducci vince il Trofeo Sport in Fiera

Al lago di Faetano si è disputata la terza e ultima prova del Campionato Sammarinese Ragazzi Under 12-15-18, gara valida anche come Trofeo Sport in fiera. Nella Categoria Under 12 vince Edoardo Giancecchi, nella categoria Under 15 vince Samuele Brighi, nella categoria Under 18 vince Riccardo Ducci, che facendo l’assoluto come punteggio si aggiudica anche il Trofeo Sport in Fiera. In ragione di questi risultati i titoli sammarinesi vanno a Edoardo Giancecchi per l'Under 12, categoria Under 15 Thomas Cavalli, categoria Under 18 Alessio Conti. La premiazione della gara è stata seguita sul palco dello Sport in Fiera presenziata da Emanuele Vannucci membro del C.E. del CONS.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.