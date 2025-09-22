PESCA SPORTIVA RIccardo Ducci vince il Trofeo Sport in Fiera Al lago di Faetano si è disputata la terza e ultima prova del Campionato Sammarinese Ragazzi

Al lago di Faetano si è disputata la terza e ultima prova del Campionato Sammarinese Ragazzi Under 12-15-18, gara valida anche come Trofeo Sport in fiera. Nella Categoria Under 12 vince Edoardo Giancecchi, nella categoria Under 15 vince Samuele Brighi, nella categoria Under 18 vince Riccardo Ducci, che facendo l’assoluto come punteggio si aggiudica anche il Trofeo Sport in Fiera. In ragione di questi risultati i titoli sammarinesi vanno a Edoardo Giancecchi per l'Under 12, categoria Under 15 Thomas Cavalli, categoria Under 18 Alessio Conti. La premiazione della gara è stata seguita sul palco dello Sport in Fiera presenziata da Emanuele Vannucci membro del C.E. del CONS.

