EYOF 2023 Riccardo Stacchini: " E' stata una bella manifestazione e Mattia si è comportato benissimo"

Il tecnico della Federazione Sammarinese Sport Invernali, Riccardo Stacchini, traccia un bilancio positivo della partecipazione di Mattia Beccari al Festival Olimpico della Gioventù Europea. "Sappiamo che Mattia dovrà crescere ed ha tanto margine per farlo - ha dichiarato Stacchini - ma per lui è stato un bellissimo inizio in una gara internazionale".

