MARATONA Riccardo Vanetti vince la San Marino Marathon Tra le donne successo di Elisa Benvenuti

La San Marino Marathon ritorna più forte delle brutte previsioni del tempo, smentite da una mattinata da sogno. E così quando alle 9 i concorrenti arrivati da tutta europa prendono il via da piazza Grande a Borgo Maggiore le premesse ci sono tutte. In oltre 400, atleti di livello e semplici appassionati non competitivi. Raggiungono San Marino da 12 paesi per affrontare un circuito di 6 km da ripetere 7 volte. C'è chi si cimenta nella distanza della classica maratona di 42,195 km e chi invece in quella della staffetta per la classifica a squadre della Ekiden. E gli organizzatori possono già tirare un lusinghiero bilancio prima ancora che la gara finisca. Da Borgo a Montecchio e poi la sottomontana dove ai concorrenti si apre anche la vista mare fino al ritorno in piazza. Con il tempo di 2'50''14 è Riccardo Vanetti a tagliare il traguardo per primo su Maurizio Bisacchi e Matteo Amelia. La gara femminile invece è stata vinta da Elisa Benvenuti che l'ha trasformata in una crono coast to coast. Partita e arrivata da sola. Per la Ediken vittorie al gruppo Colombini per la classifica Corporate e alla Gabbi per l'Agonistica.

Nel video l'intervista a Samuele Guiducci, direttore della corsa

