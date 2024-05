GIRO DEL MONTE 2024 Ricciardi: "Sono salito molto agile". Valentini: "Bellissimo percorso" Al termine del Giro del Monte hanno parlato i due vincitori Luis Matteo Ricciardi e Giulia Valentini

Record del Giro del Monte per Luis Matteo Ricciardi in 21.40. Prima volta al Giro del Monte per Giulia Valentini e prima vittoria in 27.38.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: