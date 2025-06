Ricordi, aneddoti e vittorie: la delegazione di San Marino si ritrova post-Giochi

C'è il Monte Titano – e non più i Pirenei – sullo sfondo ma le emozioni restano le stesse. E' passata qualche settimana ma nessuno può dimenticare la grande spedizione della delegazione sammarinese ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025 culminata con 31 medaglie riportate sul Titano, record in trasferta. Atleti, tecnici, presidenti delle Federazioni – oltre al Segretario per lo Sport Rossano Fabbri - si sono ritrovati in un momento conviviale, voluto e organizzato dal CONS per ricordare quelle splendide giornate.

Grande soddisfazione nelle parole del capo missione di Andorra 2025, Giuliano Tomassini: "È come riessere di nuovo a Andorra. Vediamo il monte, ma è come essere ad Andorra. Si respira ancora quell'aria, ci si rivede dopo due settimane, dopo una settimana molto intensa ed è come essere lì, quindi tutto veramente molto bello, lo spirito sempre molto bello"

Anche questi momenti di unione aiutano in un certo senso a rafforzare la crescita dello sport sammarinese?

"Sicuramente sembra veramente di avere dato continuità a questa cosa, i ragazzi si sono rivisti e magari non si erano più rivisti da quando sono tornati e questa carica penso che dia un grossissimo sviluppo"

Ricorda quei momenti anche il Segretario di Stato Rossano Fabbri: "Momenti come questi sono momenti importanti perché aiutano a unire e amalgamare il gruppo, però noi siamo già al lavoro affinché l'esperienza dei Giochi possa essere produttiva anche sotto l'aspetto interno, stiamo lavorando già sulla legge alla nuova riforma, la legge allo sport e tanti altri approfondimenti che serviranno a rendere lo sport sempre più centrale nella Repubblica di San Marino"

Tra l'altro parlando di Giochi mi proietto un po' in avanti: nel 2035 ci saranno i Giochi dei Piccoli Stati e potrebbe essere il cinquantennale per San Marino che l'ha ospitato la prima volta nel 1985, si può pensare anche più avanti?

"Dobbiamo certamente fin da subito ragionare oggi per seminare per il domani, certamente sarebbe fantastico dopo aver ospitato la prima edizione nel 1985, organizzare il cinquantennale per la Repubblica di San Marino sarebbe un momento fantastico e anche un ulteriore altro motivo di orgoglio".