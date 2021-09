Ricovero precauzionale per Bryan Toccaceli

Ricovero precauzionale in ospedale per Bryan Toccaceli. L'ex pilota sammarinese è stato per qualche giorno in terapia intensiva all'Ospedale di Stato a causa di un'embolia polmonare. Bryan è comunque in buone condizioni. Il suo ricovero è stato necessario per le difficoltà respiratorie che hanno richiesto l'utilizzo dell'assistenza medica. È stato trasferito nella giornata di oggi nel reparto di medicina. Rimarrà ricoverato ancora per qualche giorno, per questo non riuscirà ad essere tra i relatori dell'evento in programma nel week-end dedicato alla mototerapia organizzato da Attiva-Mente.