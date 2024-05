TITANICA Riecco "Titanica", molto di più di una ciclostorica L'evento è organizzato dalla Virtusbike

Non è più solo una ciclostorica non competitiva, Titanica è un progetto culturale-sportivo-turistico. Ecco perché sono ben 4 le Segreterie di Stato a sostenerlo, Sport, Cultura, Turismo e Territorio. 3 percorsi per tutti le gambe e tutti i polmoni: dai 77 chilometri del Titanico (30 dei quali su strade bianche) riservati a più allenati, ai 65 intermedi del "Donna Felicissima" ai 44 di Arengo con soli 200 metri di dislivello.

"Riempiremo il Borgo di biciclette" dice il Capitano di Castello Barbara Bollini orgogliosa di ospitare tanto la presentazione quanto l'evento stesso. L'appuntamento è per il 16 giugno. In sella e non solo.

La vera novità è la "Titanica in Giallo", una mostra di bicilette e cimeli che a Palazzo Graziani dal 15 giugno accompagnerà gli appassionati fino al passaggio del Tour de France. Con il sostegno e il supporto logistica della Federazione Sammarinese Ciclismo, la Titanica è inserita come tappa del Giro d'Italia d'Epoca.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi; al Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini: al Presidente di Virtusbike Andrea Ugolini.

