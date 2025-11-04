Rientro con medaglia per Mongiusti: è terzo a Terni

Ritorno con podio per il pongista Mattias Mongiusti. Il giocatore sammarinese, operato ai legamenti del ginocchio nel marzo scorso, è rientrato in attività il 2 novembre a Terni, seguito dall'allenatore Claudio Stefanelli, e ha subito centrato un terzo posto. L'occasione era importante - un torneo nazionale di alto livello - e la sua prestazione lo è stata altrettanto: con il bronzo ottenuto, Mongiusti eguaglia il proprio miglior risultato in carriera in competizioni di questo calibro.

Per altro il sammarinese ha condiviso il podio con il numero uno italiano, Paolo Bisi, anche lui terzo, e con i due finalisti Andrea Puppo, vincitore del torneo, e Jonny Oyebode, entrambi reduci dai Campionati europei a squadre di Zadar con la Nazionale italiana. Una grande soddisfazione, dopo i mesi di sacrifici e inteso lavoro per tornare a giocare, nei quali aveva anche dovuto rinunciare ai Giochi dei piccoli Stati in Andorra.

Buona pure la prestazione di Lorenzo Ragni, che arriva ai quarti di finale, dove cede per 3-1 proprio contro il connazionale. Federico Giardi si ferma alla partita decisiva per l'ingresso nel tabellone principale, battuto solo di misura (3-2), che però si era tolto un bella soddsifazione battendo per 3-2, nel girone, Alessandro Baciocchi, ex prima categoria e campione europeo a squadre da juniores.







