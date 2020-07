ATLETICA Rieti, Molinari ritorna con 10''91

E' stato Francesco Molinari l'ultimo sammarinese a scendere in pista alla Fastweb Cup di Rieti. Lo spinter biancazzurro, al rientro dopo la lunga pausa dovuto all'emergenza Covid 19, ha fatto segnare sui 100 piani il tempo di 10''95 in batteria, poi ritoccato in 10''91 in finale.



