Rimini e San Marino unite da una cicloturistica

L'evento non competitivo a cui hanno partecipato un centinaio di ciclo amatori guidati dal Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, ha preso il via da Ponte Tiberio, per immettersi sulla marecchiese, scalare Verucchio, per poi salire in alta Repubblica. L'occasione per godere di un panorama mozzafiato senza assilli di prestazione. Tra Rimini e San Marino sta sbocciando l'amicizia come confermano il Segretario di Stato allo Sport di San Marino Teodoro Lonfernini e l'Assessore allo Sport di Rimini Moreno Maresi.