Rinnovata la convenzione tra CONS e Cassa di Risparmio

Sport in quanto forma sana di aggregazione, lealtà, amicizia, equità, accoglienza, tolleranza, fair play e inclusione. Un concentrato di valori a cui Cassa di Risparmio tiene particolarmente ed a cui è legata profondamente per il suo atteggiamento rivolto ai giovani e verso il sociale. Nella mission dell’Istituto esiste infatti, da sempre, questa sinergia che ha origini lontane e anche quest’anno Cassa di Risparmio ha potuto riconfermare, con molto piacere il suo supporto ai progetti legati alle attività “Sportive”. È infatti di questi giorni il rinnovo della Convenzione che lega il CONS al primo Istituto della Repubblica in qualità di main sponsor.