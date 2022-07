Rinnovato il Consiglio direttivo del Rugby Club San Marino: Fabio Tonelli è il nuovo Presidente

Rinnovato il Consiglio direttivo del Rugby Club San Marino: Fabio Tonelli è il nuovo Presidente.

Il Rugby Club San Marino rinnova i vertici per il quadriennio 2022-2026. La nuova formazione sarà capitanata da Fabio Tonelli, che prende il posto di Alessandro Francioni. Accanto a lui una new entry, Federico Bartolini, in qualità di vicepresidente. Confermate le gestioni della segreteria a Francesco Gobbi e della tesoreria ad Alessandro Deganello. Confermato nel ruolo di consigliere anche Giorgio Felici mentre si aggiungono al gruppo dirigente i nuovi membri Franco Maiani, Samanta Guidi e Andrea Costa. Sono altresì stati nominati come Sindaci Revisori Olmes Tonelli e Luigi Di Bisceglie. Si tratta di un Direttivo ampio che avrà il compito di gestire i sempre più numerosi impegni portati avanti dalla società con la Federazione Sammarinese Rugby.

