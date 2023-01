Rinnovato l'accordo FSGC - FSSS Nel segno della continuità il rapporto di collaborazione tra le due Federazioni rappresentate da Marco Tura e Filiberto Felici

Rinnovato l'accordo di collaborazione tra la Federazione Gioco Calcio e la Federazione Sport Speciali Sammarinese. Un firma nel segno della continuità per un progetto decennale che lega Federcalcio sammarinese e Federazione Sport Speciali. Marco Tura, da una parte e Filiberto Felici dall'altra, per sottoscrivere il prolungamento di un rapporto di collaborazione sempre più forte. L'inclusione è un tema al quale il calcio ha saputo dedicare spazio. Due anni fa il primo appuntamento con Super Calcio, il camp estivo mirato all'integrazione, più recentemente il progetto pilota Football is Inclusion che ha coinvolto la FSGC. Il calcio che diventa un strumento efficace per l'inclusione.

(Nel video le interviste con Marco Tura, presidente FSGC e Filiberto Felici, presidente FSSS)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: