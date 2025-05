Rinviata gara-1 tra San Marino e Macerata: titani due volte in campo sabato

Il maltempo costringe a un altro rinvio nella Serie A di baseball: la partita in programma stasera, tra San Marino e Macerata, è stata spostata a sabato a causa della pioggia caduta questa mattina. Ciò vuol dire che le squadre giocheranno entrambe le sfide del settimo turno nella stessa giornata, tutte e due sul diamante di Serravalle: gara-1 si disputerà alle 16, gara-2 si giocherà alle 20.

Un'ulteriore complicazione per i titani, che proprio martedì avevano completato - si fa per dire, visto che si è riuscito a giocare solo fino a metà del quinto inning, ma tanto è bastato - la partita del terzo turno con Parma interrotta per pioggia. In palio nel fine settimana ci sarà il secondo posto, attualmente occupato da San Marino, ma con Macerata che se lo prenderebbe in caso di doppia vittoria.