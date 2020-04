Rinviati i giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2021

Dopo le Olimpiadi sono stati rinviati anche i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa in programma ad Andorra nel 2021, precisamente tra il 31 maggio e il 5 giugno del prossimo anno. La decisione è stata presa questa mattina dal Comitato Organizzatore dei Giochi considerando la situazione di emergenza sanitaria ed anche della serie di misure adottate dai paesi che ne partecipano – come il distanziamento sociale ed il confinamento – e che limitano notevolmente l'attività sportiva e la preparazione dei vari atleti. Inoltre, il Piccolo Principato sta attraversando una complicata situazione economica, sociale e sportiva a causa della pandemia da Covid-19 che rende difficile poter investire in infrastrutture ed organizzazione.

Il Comitato ha tenuto presente anche del rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo all'estate 2021, nello stesso anno dei Giochi dei Piccoli Stati. Nel comunicato ufficiale è stato sottolineato che anche i Giochi del Mediterraneo previsti ad Orano, in Algeria, sono stati posticipati al 2022 per la volontà di non disputarli nell'anno olimpico. Nel mese di maggio si terrà una videoconferenza dell'Assemblea Generale dei Giochi dei Piccoli Stati per individuare una nuova data. Il Comitato Olimpico andorrano avanzerà la proposta di spostare l'edizione 2021 al 2025 con quella del 2023 già assegnata a Malta e quella 2027 pronta ad essere attribuita a Monaco.