BASEBALL Rinviato di due settimane l'inizio del campionato di baseball Si comincia nel week-end del 17 e 18 aprile. Debutto casalingo per il San Marino che ospiterà Macerata

Rinviato di due settimane l'inizio del campionato di baseball.

Sono sospesi tutti i campionati di ogni categoria fino al weekend 17-19 aprile - si legge nella nota della Federazione italiana baseball - tale decisione è presa, considerando che, essendo, di fatto, impossibile allenarsi fino al 4 aprile, si consentano 2 settimane di preparazione alle squadre prima di iniziare a giocare. Si inizierà con la giornata di calendario già prevista per quelle date, le partite precedenti saranno gestite, il più possibile, come recuperi. Questo anche per tutelare chi ha già programmato anticipatamente le trasferte successive. Altre giornate potranno slittare in avanti.



I più letti della settimana: