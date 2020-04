Rinvio GSSE: la Pallavolo tonerà ai giochi solo nel 2025

Il rinvio dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2021 avrà delle ripercussioni anche sulle singole federazioni. Le Nazionali sammarinese di Volley, sia maschile che femminile, tornerebbero ad affrontare il torneo solo nel 2025 con un salto di ben 6 anni. Questo perchè a Malta 2023 non è previsto il torneo di Volley, presente ai Giochi dal 1987. La Federazione Sammarinese Pallavolo non può far altro che prendere atto e tenere le Nazionali sul pezzo con l'organizzazione deigli Small Country Association, in attesa di tornare ai Giochi dei Piccoli Stati tra 5 anni, con sede ancora da definire. Il Comitato Olimpico Andorrano ha chiesto di organizzarli nel 2025, data già occupata da Monaco. L'assemblea dei Comitati Olimpici di maggio scioglierà il nodo . Ha palato attraverso Skype a San Marino RTV il Segretario Generale della Federvolley sammarinese Federico Valentini