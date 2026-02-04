Riparte il campionato di Volley dopo la sosta. Trasferta ad Urbania per la Pallacanestro Titano

Dopo una sosta di due settimane, riprende il campionato con la prima giornata del girone di ritorno e la Gemini Med giocherà in casa contro Forlì. All’andata s’imposero i titani al tie-break dopo una partita molto equilibrata nella quale i ragazzi di coach Pascucci sbagliarono solo il quarto set, messi sotto dalla battuta dei mercuriali. A rinforzare il roster sammarinese è arrivato il 29enne schiacciatore veneto di Camposampiero Nicolò Seveglievich. Nicolò ha militato in diverse squadre prima di arrivare a San Marino . Tra le tante esperienze, spiccano la A2 giocata con il Tuscania e Brescia, poi tantissima B per il nuovo arrivato. Si riparte con la Gemini Med quarta in classifica ad un solo punto da Forlì avversario di turno. Si gioca a Serravalle sabato 7 febbraio alle 17.30

Serie D femm. Anche la Titan Services inizia il girone di ritorno e lo fa rendendo visita al Caf Acli Stella Rimini che all’andata ha espugnato il Pala Casadei per 1 a 3 cogliendo 3 dei 9 punti del suo campionato. “Era la prima partita della stagione e abbiamo pagato lo scotto del debutto – afferma Stefano Sarti, coach delle Titane. - Oggi siamo una squadra diversa e cercheremo di dare al match un altro andamento. Sono contento di avere tutte le ragazze sono a disposizione a parte qualche piccolo acciacco comunque gestibile”. Titan Services quinta con 19 punti in classifica, le avversarie sono momentaneamente all'ultimo

Trasferta ad Urbania per la pallacanestro Titano. Il quintetto di coach Stefano Rossini sta attraversando un ottimo momento con tre vittorie consecutive, l'ultima con Montegranaro in casa. Quella con l'Urbania, quinta di ritorno, potrebbe rappresentare, in caso di vittoria, un grande trampolino di lancio per ambire alle primissime posizioni in classifica. Attualmente i Titans si trovano al quarto posto con 16 punti a – 6 dalla capolista Osimo.







