Riparte l'atletica leggera: allenamenti si, gare - per adesso - no

Riprende, a piccoli passi, l'attività dell'atletica leggera. Al San Marino Stadium presenti Andrea Ercolani Volta, Francesco Molinari e Francesco Sansovini – guidati dal tecnico Massimo Piovaticci - per rimettersi in moto dopo oltre 2 mesi di stop. E' una ripresa "a scaglioni" per l'atletica sammarinese che riparte dagli atleti di interesse nazionale fino ad arrivare alle giovani promesse. Un'atmosfera ed una situazione che è mancata a tutti, Piovaticci compreso.

Allenamenti si, gare – per il momento - no. Al pari di quasi tutti gli altri sport, l'atletica leggera ha subito tanti e dolorosi rinvii. Su tutti, quello dei Campionati Europei dei Piccoli Stati in programma sul Titano dal 4 al 6 giugno. Nel frattempo, gli atleti continuano la preparazione sperando di tornare presto alla normalità. Per alcuni è ancora vivo il sogno della qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo nell'estate 2021.

Nel servizio l'intervista a Massimo Piovaticci, commissario tecnico FSAL.