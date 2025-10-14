Riparte la stagione agonistica del GTR Fight Team con una solida prova a Imola

È ripartita la stagione agonistica del GTR Fight Team, associazione sportiva affiliata alla Federazione Sammarinese Arti Marziali, che ha preso parte al prestigioso evento “Blaze” svoltosi a Imola. L’organizzazione, curata dai maestri Matteo Valentini e Andrea Minguzzi, ha offerto una giornata di sport e spettacolo dedicata alle discipline del grappling, kickboxing, muay thai e MMA. Per il GTR Fight Team è salito sul ring Mattia De Padova, classe 1995, categoria 85 kg, opposto al bolognese Andrea Fiengo (DLF Sempre Avanti Bologna). Il match è stato combattuto e ricco di emozioni: una prima ripresa equilibrata, con De Padova leggermente avanti grazie a colpi più puliti e precisi; una seconda ripresa che ha visto prevalere il fighter sammarinese, in cui l’avversario è stato anche fermato momentaneamente per una ferita al naso; nella terza ripresa, complice la stanchezza, Mattia ha rallentato il ritmo, lasciando spazio alla rimonta di Fiengo.

Il verdetto finale dei giudici ha assegnato la vittoria al bolognese ai punti. I tecnici Roberto Gheorghita e Luca Cervellini si sono detti soddisfatti della prestazione del loro atleta, pur riconoscendo che “c’è ancora molto lavoro da fare” in vista dei prossimi impegni stagionali. Prossimamente, il GTR Fight Team tornerà protagonista ai campionati regionali il 30 novembre, mentre a dicembre si terranno due appuntamenti, il 7 l’evento Soon Fighter a Pesaro e il 20 al Fight Clubbing San Marino, nel quale Gheorghita affronterà il rumeno Ionut Popa per il titolo mondiale Iska.







