GINNASTICA Ritmica, al Multieventi la prova di Serie C Gold 15° posto nella Zona Tecnica 3 per San Marino, su 40 partecipanti.

Fine settimana dedicato alla ginnastica ritmica per il Multieventi, che ha ospitato la prima prova del Campionato di Serie C Gold organizzato dalla FSG. Tra le 55 squadre iscritte – provenienti da 11 regioni italiane – c'era anche quella della Federazione Sammarinese: Matilde Tamagnini, al cerchio e al nastro, e le novità Emma Fratti, alle clavette, e Vittoria Magnani, alla palla, con Gloria Ambrogiani come riserva. Un gruppo nuovo ma subito ben affiatato, col 15° posto su 40 partecipanti alla Zona Tecnica 3, che comprendeva anche Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche e Umbria. Questo il sabato, domenica invece è stato il turno della Zona Tecnica 4, composta da Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'appuntamento è stato impreziosito dall'esibizione di due grandi ginnaste individualiste italiane, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, che hanno eseguito esercizi in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali. La seconda prova del campionato si terrà ancora a San Marino, il weekend del 12-13 marzo.

