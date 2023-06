BERLINO 2023 Ritmica, Cecchetti: "soddisfatta delle ragazze, si sono rilassate"

A rompere il ghiaccio per San Marino sono state Marianna Pruccoli e Beatrice Cellarosi nella ginnastica ritmica all around. "Sono molto soddisfatta delle ragazze - dice l'allenatrice Giulia Cecchetti - negli allenamenti di ieri erano più tese, oggi, dopo aver rotto il ghiaccio, si sono rilassate".

