Ritmica: Gioia Casali vola ai nazionali

Durante lo scorso week end, al Multieventi Sport Domus di Serravalle, si è disputata la 2° prova regionale del Campionato Individuale Gold e del Campionato di Specialità FGI, di ginnastica ritmica. La Società Sportiva Ginnastica San Marino, sabato 24 settembre, è scesa in pedana per il Campionato Individuale Gold Junior e Senior, con le atlete Eva Bombagioni, Gioia Casali, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, accompagnate dalla tecnica Federica Protti.

Nella categoria Junior1, Eva Bombagioni si è classificata in 12° posizione, al termine dei quattro esercizi presentati. Nella categoria Junior2, Gioia Casali ha raggiunto il 3° gradino del podio, con il punteggio di 87.750. Gioia ha mantenuto tuttavia il 1° posto nella classifica regionale, conquistato grazie alla prima prova, primato che le consente di accedere direttamente Campionato Nazionale, in programma a Chieti dal 28 al 30 ottobre.

Per Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, il cammino proseguirà invece con la fase Interregionale, grazie alla qualifica ottenuta sabato scorso, con Rossi al 5° posto nella categoria Junior3, con il punteggio di 93.500 e Tamagnini al 5° nella categoria Senior, con il punteggio di 101.150.

