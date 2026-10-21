GINNASTICA RITMICA Ritmica, Serie B: San Marino apre il campionato con un 2° posto A Terni, nella prima prova della stagione, le titane totalizzano 95.950 punti

Ritmica, Serie B: San Marino apre il campionato con un 2° posto.

Un podio per cominciare la stagione. Nella prima prima prova della Serie B di ginnastica ritmica, San Marino ottiene il secondo posto, con un punteggio complessivo di 95.950. A Terni, la nuova formazione biancazzurra, guidata da Erika Alimonti, Federica Protti e Serena Sergiani, schiera Emma Fratti al cerchio, Eva Bombagioni alla palla e nell’esercizio jolly alle clavette - la quinta routine introdotta come novità di questa stagione -, Sara Ceccoli alle clavette e Camilla Rossi al nastro. A completare la formazione, nel ruolo di riserve, Lucia Frisoni e Ludovica Vannoni. Nel quadro di un risultato costruito grazie al contributo di tutta la squadra, si distingue Emma Fratti, che nell’esercizio al cerchio ha ottenuto il secondo miglior punteggio individuale della giornata.

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