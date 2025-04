Ritmica, Serie C: ottimo risultato per San Marino nella gara di casa

48 squadre e circa 200 atlete al Multieventi per la terza e ultima prova del Campionato di Serie C di ginnastica ritmica. Numeri importanti per una gara appartenente alla Zona Tecnica 3 con formazioni provenienti da Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. La squadra della Federazione Sammarinese Ginnastica si è ben comportata, in un campionato complicato da affrontare come quello di Serie C. Le giovani ragazze, selezionate dal direttore tecnico Federale Nani Londaridze e accompagnate dai tecnici Monica Leardini e Serena Sergiani, hanno chiuso al 16° posto con 87,284. Un punteggio dato dalla somma dei 4 attrezzi: Sara Ceccoli al cerchio (21,717), Gloria Ambrogiani alle clavette (22,150) ed Eva Bombagioni alla palla (22,917) e al nastro (20,500). Presenti, come riserve, Giorgia Mini, Lucia Frisoni e Ludovica Vannoni.

Si chiude, quindi, una bella stagione per le sammarinesi della Serie C di Ritmica, capaci di ottenere anche una prestigiosa 9^ posizione nella prima prova. Campionato vinto, invece, da Lo Zodiaco che conquista la promozione diretta in Serie B mentre Edera Ravenna parteciperà ai play-off. La FederGinnastica ha organizzato nel weekend anche la gara della Zona Tecnica 4, con altre 20 squadre: successo generale per la Ritmica 2000, la Ritmica Arbostelle 1989 ai play-off.