CORSA SU STRADA Ritorna "The Space Ten" Tutto pronto per la seconda edizione: appuntamento a domenica 5 giugno ore 10

Nata un anno fa, figlia dell'emergenza e dell'impossibilità viste le norme anti Covid di uscire per allenarsi e gareggiare, la Space Ten ritorna. E da appuntamento di inizio stagione diventa centrale nel calendario degli eventi organizzati dalla Track&Field. Dieci chilometri da Gualdicciolo a Chiesanuova a Città e ritorno. "Il nostro Castello si presta per un percorso del genere -ha detto il Capitano di Acquaviva Enzo Semprini- e crediamo molto nelle potenzialità di questo progetto". La gara, certificata Fidal, porterà alla automatica omologazione di tutti i tempi ed eventuali record. Tante le iscrizioni già perfezionate, nonostante un periodo (a differenza di quanto avvenuto un anno fa) ricco di gare. Dagli atleti top ai semplici appassionati non competitivi, ai gruppi della Corporate, la Space Ten da a tutti un percorso e cento motivi per esserci.

Nel video le interviste a Samuele Guiducci (Presidente Track and Field) e Mauro Santi (Presidente FSAL).



