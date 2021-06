MARATONA Ritornano San Marino Marathon ed Ekiden Marathon Appuntamento a Borgo Maggiore domenica 27 giugno

Domenica 27 giugno ritornano la San Marino Ekiden Marathon, maratona a staffetta per team, e la San Marino Marathon, maratona individuale per atleti. La San Marino Ekiden Marathon 2021 è la maratona a staffetta originaria del Giappone che vede in gara squadre formate da 5 atleti sulla distanza tradizionale di 42,195 km suddivisa in 5 diverse frazioni. Tutte le frazioni intermedie partono e si concludono all’interno della zona di cambio, allestita dopo il traguardo, in Piazza Grande a Borgo Maggiore. Parallelamente è stata confermata anche la San Marino Marathon 2021, maratona individuale per atleti che si snoda, così come la Ekiden, sullo spettacolare circuito cittadino di 6 km nel cuore della Repubblica di San Marino, da completare 7 volte, che permette di scoprire le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia, attraversa il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana.

