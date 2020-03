Riunito il CE del Cons alla presenza del Segretario Lonfernini

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha presenziato alla seduta del Comitato Esecutivo del Cons. Il rappresentate di Governo con delega allo sport ha colto l’occasione per fornire chiarimenti ai membri dell’esecutivo sulle misure adottate in ambito sportivo per contenere la diffusione del Coronavirus e per approfondire le linee guida del suo mandato. Nell'occasione il Cons ha manifestato la volontà di portare avanti il progetto “Scuola, Sport e Salute”, già presentato nella precedente legislatura e da sviluppare in sinergia con le istituzioni.

L’Ufficio Tecnico del Cons ha riferito ai presenti sullo stato di manutenzione e sulle necessità inerenti gli impianti sportivi, evidenziandone le priorità; tra questi il progetto di adeguamento della struttura del Multieventi che consentirà un’ottimizzazione degli spazi e una maggiore possibilità di utilizzo per gli utenti. E’ stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una tensostruttura nell'area adiacente il centro sportivo di Fonte dell’Ovo per attività ludico-sportiva, a disposizione delle Federazioni e della S.U.M.S. che supporterà l’investimento. Da parte della Commissione Tecnica, infine, c’è stato un riferimento sulla preparazione degli atleti qualificati e di quelli che potrebbero entrare a far parte della squadra sammarinese in vista delle Olimpiadi di Tokyo.