Roberto Costantini vince il campionato sammarinese di boccette specialità buche

Roberto Costantini è campione sammarinese superando in finale Sergio Carlucci. Una sfida in cui Costantini inizia con un calcio al pallino da 8 punti, poi Carlucci va avanti, si porta 61-32. Costantini recupera e si porta in parità 68-68, quindi 76-76 e chiude con una bocciata da 10 che gli consegna l’ambito Scudetto.

Costantini aveva superato in semifinale Amantini e nei Quarti Amici. Carlucci aveva prevalso in semifinale su Casadei e nei Quarti su Paoletti. Terzo posto per Amantini e Casadei. 5° posto per Amici, Lichetta, Paoletti, Cancellieri. Si ferma all’Ottavo di finale Roberto Colonna.