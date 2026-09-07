Roberto De Luca vince il Triplo al "Galeotti", argento di Cola e San Martini al "Memorial Grotti e Ruggeri"

Weekend di podi e ottime prove per la squadra Olimpus, impegnata sabato 5 e domenica 6 settembre su più fronti. Sabato a Correggio al “Trofeo Tania Galeotti” primo posto e medaglia d’oro per Roberto De Luca nel salto triplo con la misura di 12.72, ottimo anche il tempo di 1:37.87 di Marvin Ronald Gatti nei 600m cadetti; Domenica a Modena, invece, al “Memorial Grotti e Ruggeri”, doppio argento: Noemi Cola arriva seconda con il tempo di 15’59 sui 100 ostacoli, mentre Greta San Martini ottiene il secondo gradino del podio nel salto triplo con la misura di 11.43.

