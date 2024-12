Roberto Gheorghita batte ai punti Yahya Saidi

Un ritorno da incorniciare per Roberto Gheorghita che batte l'italo/marocchino Yahya Saidi ai punti e conquista una bella vittoria al Pala Tricale di Chieti.

"Essere ancora a questo livello per me soprattutto non è scontato, visti i momenti di up and down della vita, lontano dal ring da un anno e mezzo, dal ring di kickboxing, perché abbiamo combattuto di pugilato qualche mese fa, però è un'adrenalina diversa. Quindi sono contento che siamo tornati ad alti livelli contro un buon atleta, imbattuto. Abbiamo impostato il nostro gioco, il match posso dire che lo abbiamo fatto noi. Certo, gli errori ci sono sempre, sono molto critico nei miei confronti. Torniamo in palestra, vediamo cosa ci aspetta per il prossimo futuro".



Il portacolori della Federazione Sammarinese Arti Marziali ha firmato un contratto per tre incontri. Roberto Gheorghita ha potuto contare anche sul tifo dei tanti appassionati che lo hanno raggiunto da San Marino.

"Tanti ragazzi che si sono mobilitati, una settantina, quindi bene, però è un punto di partenza. Già da stasera mi muovo per smaltire qualche dolorino. Passate le feste penso che arriverà la seconda chiamata, sicuramente con un avversario molto più esperto, molto più forte. Però cercheremo di farci trovare pronti".

Per il futuro, un avversario di livello superiore, con l'obiettivo di migliorare ancora.

"Quello che a me interessa è fare sempre una buona prestazione, crescere e confrontarmi con gente di livello, perché il livello è molto alto, ma io penso che ci stiamo dentro da un bel po' di anni e sono contento che siamo ritornati dove abbiamo lasciato".