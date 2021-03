ARTI MARZIALI Roberto Gheorghita si prende il titolo mondiale ISKA

Fine settimana da ricordare per la Federazione Sammarinese Arti Marziali e per l’atleta Roberto Gheorghita che sabato sera, nella splendida cornice della The Arena Fighting di Milano, si è laureato campione mondiale ISKA della specialità K1. Diciassette gli incontri che si sono susseguiti sul ring milanese, in assenza di pubblico e nel rispetto delle regole anti-Covid. A sostenere Gheorghita una delegazione della FESAM composta dal presidente Maurizio Mazza, dal membro del Direttivo Mauro Casadei e dai coach Luca Cervellini e Manuel Gasperoni.

Il match di punta della manifestazione, quello che metteva in palio il titolo mondiale della categoria 65 kg di muai thai K1, è andato in scena sabato sera e ha visto il portacolori del GRT Fight Team opposto all’algerino naturalizzato francese Mehdi Larbi. I due si sono affrontati in un duro incontro di cinque riprese da tre minuti ciascuna, senza esclusione di colpi. Match molto equilibrato, che ha messo a dura prova Gheorghita, colpito in maniera irregolare a metà della quarta ripresa da una gomitata che gli ha procurato un taglio di diversi centimetri all’arcata sopraccigliare destra. Suturata la ferita, l’incontro è potuto proseguire fino al verdetto finale, che ha incoronato Gheorghita campione mondiale della categoria 65 kg. Un altro prestigioso titolo che si aggiunge al ricco palmares dell’atleta della FESAM e che lo ricompensa ti tutti gli sforzi fatti, insieme ai suoi allenatori, in questo difficile momento.

