SPORT DA COMBATTIMENTO Roberto Gheorghita: "Un evento pazzesco. Per il futuro vediamo" Il fighter del Titano vede il bicchiere mezzo pieno: "Evento pazzesco, energia pazzesca, 1.400 persone che hanno tifato per me, quindi sono contento. È mancata la ciliegina sulla torta". E sul futuro: "Sono a un bivio di una scelta"

Le considerazioni di Roberto Gheorghita sul suo match nell'evento Fight Clubbing World Championship del Multieventi di Serravalle:

"Siamo arrivati al 110%, quindi zero scuse. Evento pazzesco, energia pazzesca, 1.400 persone, da quello che mi hanno detto, che hanno tifato per me, quindi sono contento. Anche inaspettatamente, non pensavo di riunire così tanta gente. È mancata la caramella, quindi la ciliegina sulla torta. L'avversario è forte. Abbiamo preso questo gancio in uscita nella Tempia, che ci ha ubriacati letteralmente e niente, non ci fa niente. Diciamo che il cervello sconnette un po' dal corpo. Però che dire, non sono amareggiato, abbiamo fatto il 100%. Ieri sera è stata meglio per lui. A questi livelli tutto può succedere. Io, che vuoi che ti dica? Mi godo le feste, vado avanti per la mia strada, come sempre. Vediamo cosa succede in futuro".

Sei sempre molto determinato e un po' conoscendoti, direi che la voglia di riprovarci c'è?

"Faccio fatica a dirtelo adesso. Ho un po' di pensieri, ci rifletterò. Non è un arrendermi, però ho quasi 34 anni. Non lo so, sono a un bivio di una scelta. Vediamo, non è mai detta l'ultima parola. La scimmia c'è dentro che suona il tamburo, chiamiamola così. Però non lo so, ho un mix di emozioni, è ancora troppo calda. Vediamo che proposte avrò, perché il contratto mi è scaduto. Vedo che proposte avrò, cosa succederà? I go with the flow".

