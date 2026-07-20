TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:54 Massimo Andrea Ugolini è il nuovo Segretario alla Sanità 14:14 Bimba annegata a Milano Marittima, in corso accertamenti su apertura cancelli piscina 13:31 Soggiorni culturali: in udienza dalla Reggenza i giovani sammarinesi residenti all'estero 12:22 Morte Fakir, Fratelli d'Italia si schiera con la polizia
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Roberto Selva: il Rally Bianco Azzurro sta crescendo

Il presidente della Scuderia San Marino traccia un bilancio della 25ª edizione del rally

di Gabriele Mento
20 lug 2026

C'è una grande storia in questa manifestazione, sta crescendo tanto e lo dimostra il fatto che tanti concorrenti, una gara bellissima, una competizione agguerritissima fino alla fine fra gli equipaggi quindi direi che è un'edizione bellissima questa 25esima.

Luca ci ha portato una macchina stupenda qua, una Hyundai stupenda, quindi bellissima edizione anche per le macchine che si sono viste livello altissimo e tanto spettacolo. Direi che i ragazzi sono stati speciali, è stata un'edizione in cui è stato tutto gestito nella migliore maniera possibile (0:44) tutto molto riuscito, tutto molto bello.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.