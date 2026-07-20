RALLY Roberto Selva: il Rally Bianco Azzurro sta crescendo Il presidente della Scuderia San Marino traccia un bilancio della 25ª edizione del rally

C'è una grande storia in questa manifestazione, sta crescendo tanto e lo dimostra il fatto che tanti concorrenti, una gara bellissima, una competizione agguerritissima fino alla fine fra gli equipaggi quindi direi che è un'edizione bellissima questa 25esima.

Luca ci ha portato una macchina stupenda qua, una Hyundai stupenda, quindi bellissima edizione anche per le macchine che si sono viste livello altissimo e tanto spettacolo. Direi che i ragazzi sono stati speciali, è stata un'edizione in cui è stato tutto gestito nella migliore maniera possibile (0:44) tutto molto riuscito, tutto molto bello.

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