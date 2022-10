PODISTICA Rodgers Maiyo vince la prima SMOE RUN

San Marino Outlet Experience diventa, anche, una corsa. La prima podistica che parte e arriva al polo del lusso. Cinque km dentro e fuori l'outlet di Falciano, ma non sono previsti sconti. E' una gara nazionale Fidal grazie alla quale ancora una volta la Track and Field porta a San Marino un evento unico e capace di richiamare atleti non solo dal circondario. Sconti non ne fa Rodgers Maiyo, dominatore di questa prima edizione trasformata quasi in una cronometro. Una coast to coast per l'atleta keniano che ha imposto da subito un ritmo forsennato per presentarsi sul traguardo col tempo mostruoso di 14'22''. Un percorso bello, pianeggiante di base, ma con un paio di strappetti nervosi propri della conformazione del territorio sammarinese. Lo conosce bene Michele Agostini, quinto ai piedi di un podio completato invece dal secondo posto dal reggiano Giuseppe Gravante, atleta della Corradini di Rubiera, e dal marocchino Taoufik Bazhar. Valeria Baldassarri vince tra le donne, mentre la prima sammarinese è Chiara Guiducci che con Michele Agostini diventa primatista nazionale in questa nuova distanza.

Nel video l'intervista al vincitore, Rodgers Maiyo

