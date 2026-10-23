Roller, al Multieventi c'è la Titano Battle Cup: i fratelli Terenzi a caccia di medaglie

Il grande roller torna al Multieventi per la 9ª edizione della Titano Battle Cup, tappa della Coppa del Mondo. U15, U19 e Senior, maschile e femminile, nelle categorie classic, battle, slide e speed: questo il programma di un evento che ospita atleti di livello internazionale e che, in un anno, ha quasi raddoppiato gli iscritti. "Gli atleti sono tanti - commenta Anna Rosa Marchi, presidente della Federazione Sammarinese Roller Sport - quest'anno dai soliti 100 si è passati a 180 e vengono da diversi paesi, Polonia, Ucraina, Estonia, a parte l'Italia e San Marino, logicamente, la Spagna. Anche i giudici non sono solo sanmarinesi e italiani, ma ci sono anche due giudici spagnoli".

Per quanto riguarda i sammarinesi, a rompere il ghiaccio è stata Melissa Cesarini, che nella giornata odierna, dedicata al classic, si è fermata nelle qualifiche dell'U15. Cesarini che è l'unica iscritta a tutte le specialità: domani sono in programma prima la battle e poi la slide, mentre domenica tocca allo speed. Tutti nell'U19 – o Pro, nelle specialità in cui U19 e senior sono unite - gli altri rappresentanti della federazione di San Marino: Alice Piccari e Nicole Zattini nello slide, Eleonora Olivieri in slide e battle e infine le due punte di diamante, Matilde e Tommaso Terenzi, in slide e speed. I due fratelli sono avvezzi alle medaglie nella Coppa del Mondo, ultima delle quali il bronzo di Tommaso nello slide – dove è n°1 del ranking – nella tappa di Asuncion dell'8 ottobre. Dunque, per loro, l'obiettivo è il bersaglio grosso. "Andiamo per vincere e cerchiamo di andare ad occhi chiusi - dice Marchi - per quanto riguarda gli altri ragazzi, si spera sempre di arrivare a buoni livelli: sono dei ragazzi che devono ancora crescere, cresceranno e cresceranno molto bene, sicuramente. Non so se si possa sognare un podio, perché ci sono parecchi campioni che si sono iscritti a questa gara, però nei prossimi mesi, quando inizieranno le gare del 2027, speriamo dei podi anche per loro".







