ROLLER Roller, al Multieventi c'è la Titano Battle Cup: i fratelli Terenzi a caccia di medaglie 180 i partecipanti all'evento, nel quale Matilde e Tommaso, impegnati in slide e speed, puntano in alto. "Andiamo per vincere", dice la presidente federale Anna Rosa Marchi

Il grande roller torna al Multieventi per la 9ª edizione della Titano Battle Cup, tappa della Coppa del Mondo. U15, U19 e Senior, maschile e femminile, nelle categorie classic, battle, slide e speed: questo il programma di un evento che ospita atleti di livello internazionale e che, in un anno, ha quasi raddoppiato gli iscritti. "Gli atleti sono tanti - commenta Anna Rosa Marchi, presidente della Federazione Sammarinese Roller Sport - quest'anno dai soliti 100 si è passati a 180 e vengono da diversi paesi, Polonia, Ucraina, Estonia, a parte l'Italia e San Marino, logicamente, la Spagna. Anche i giudici non sono solo sanmarinesi e italiani, ma ci sono anche due giudici spagnoli".

Per quanto riguarda i sammarinesi, a rompere il ghiaccio è stata Melissa Cesarini, che nella giornata odierna, dedicata al classic, si è fermata nelle qualifiche dell'U15. Cesarini che è l'unica iscritta a tutte le specialità: domani sono in programma prima la battle e poi la slide, mentre domenica tocca allo speed. Tutti nell'U19 – o Pro, nelle specialità in cui U19 e senior sono unite - gli altri rappresentanti della federazione di San Marino: Nicole Zattini nello slide, Eleonora Olivieri in slide e battle e infine le due punte di diamante, Matilde e Tommaso Terenzi, in slide e speed. I due fratelli sono avvezzi alle medaglie nella Coppa del Mondo, ultima delle quali il bronzo di Tommaso nello slide – dove è n°1 del ranking – nella tappa di Asuncion dell'8 ottobre. Dunque, per loro, l'obiettivo è il bersaglio grosso. "Andiamo per vincere e cerchiamo di andare ad occhi chiusi - dice Marchi - per quanto riguarda gli altri ragazzi, si spera sempre di arrivare a buoni livelli: sono dei ragazzi che devono ancora crescere, cresceranno e cresceranno molto bene, sicuramente. Non so se si possa sognare un podio, perché ci sono parecchi campioni che si sono iscritti a questa gara, però nei prossimi mesi, quando inizieranno le gare del 2027, speriamo dei podi anche per loro".

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