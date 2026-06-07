Roller, avvio d'oro per Tommaso e Matilde Terenzi: "Siamo felici, puntiamo ai Mondiali"

Dopo aver conquistato una medaglia internazionale a testa sul finire del 2025, tra Mondiali ed Europei, anche la nuova stagione sui pattini di Matilde e Tommaso Terenzi è partita alla grande. I due atleti della Roller Sports San Marino sono andati a medaglia in entrambe le prime due tappe di Coppa del Mondo, tra la Spagna e l'Italia, con Matilde che a Roma ha addirittura fatto doppietta (vincendo sia nello slide, disciplina tecnica, sia nello speed, le sfide di velocità in slalom) e Tommaso che si è preso un oro pur gareggiando insieme ai pattinatori seniores.

"Sono felice e soprattutto sto rispettando le aspettative che mi ero dato a inizio anno - commenta Tommaso -. Sono contento di come stia andando". A Roma, nell'Arena Battle, si è vista la prima applicazione della nuova regola per queste competizioni, che vuole l'accorpamento delle categorie d'età se almeno una di esse non ha più di due Nazioni in gara. Nonostante ciò sia successo, nello slide Terenzi è arrivato primo, mentre si è piazzato settimo nello speed. "Non mi aspettavo l'oro, sia perché è stata una gara difficile, sia perché c'erano atleti da tutto il mondo". Nello slide, per altro, Terenzi è attualmente numero 11 della classifica mondiale. Un piazzamento che spera di migliorare: "Sogno di essere nella top 10 al mondo e vorrei arrivarci magari già entro fine 2026", spiega.

La passione per i pattini ce l'ha sin da piccolo, contagiato dalla sorella Matilde, tuttavia da amatore a praticante ai massimi livelli il passo non è breve. Tommaso, atleta under 13, racconta così quella che finora è stata la propria carriera: "Ho iniziato a 4 anni e la passione me l'ha passata mia sorella. Fin da piccolo ho capito che era una cosa che mi piaceva, mi divertiva. Poi negli ultimi anni ho capito che se mi fossi impegnato, sarei riuscito a fare dei buoni risultati".

Atleta under 19, Matilde vanta già diversi titoli internazionali e numerose vittorie. Il suo anno è cominciato con ben tre ori su quattro, più un argento, e ciò non può che soddisfarla: "Sono molto felice di come sono andate queste prime due tappe di Coppa del mondo. A Roma, per altro, è stata la prima volta che ho fatto doppietta nel circuito". Tutto ciò, nonostante la sorpresa dell'accorpamento di categorie in una delle due gare: "È stato inaspettato perché l'ho saputo solo una settimana prima dell'inizio della gara. Però mi sento motivata perché è divertente gareggiare anche con quelle più forti. Soprattutto in slide è stato molto inaspettato, perché a gareggiare c'era anche l'ex campionessa mondiale e non mi aspettavo assolutamente di batterla".

Una passione che diventa sport, che le permette di scendere in gara insieme al fratello - "cosa che è divertente, soprattutto" -, ma che le consente anche di puntare a prestigiosi traguardi. Anche per quest'anno, le intenzioni sono di quelle importanti: "L'obiettivo massimo è l'oro al Mondiale. Sarà difficile, ma puntiamo in alto".







