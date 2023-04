Roller. Bene i sammarinesi nel campionato regionale per il settore dell'inline freestyle

A Riccione ieri si è svolta la terza ed ultima tappa del Campionato regionale di Federazione per il settore dell'inline freestyle con la specialità del roller cross. In questa tappa D'Antonio e Conti erano assenti per infortunio; hanno invece gareggiato Matilde Mina, cat junior, Matilde Terenzi, cat allievi, e Tommaso Terenzi, cat esordienti. Il primo a gareggiare è stato Tommaso che dopo aver fatto il miglior tempo di categoria nei KO, chiudendo con 49,673 e distaccando gli avversari di 2,05, è slittato in finale in seconda posizione.

Poi è stata la volta di Matilde Terenzi che, con il miglior tempo della sua categoria di 45,208 ed un distacco di 2,04, ha chiuso sia i KO che le finali in prima posizione. Infine ha gareggiato Matilde Mina che qualificandosi ai KO con un tempo di 49,236, ha terminato in terza posizione.

Con i risultati ottenuti gli atleti si sono qualificati tutti per il Campionato Italiano di federazione, eccetto Tommaso, che per limite di età, disputerà il Trofeo Tiezzi.