Roller, dai 180 partecipanti ai tre podi: la 9a Titano Battle Cup è un successo per San Marino

Quattro specialità, 180 partecipanti da varie Nazioni, un appuntamento che diventa prova di Coppa del mondo e tre podi conquistati in casa. C'è forse anche più di quanto sperato, per i pattinatori sammarinesi, nella nona edizione della Titano Battle Cup, competizione di roller che è stata inserita nel più prestigioso circuito mondiale. Speed slalom, slide, battle e classic sono le specialità in cui gli atleti arrivati in Repubblica nel penultimo fine settimana di ottobre si sono sfidati, con lo slide che, ancora una volta, ha dato le maggiori soddisfazioni ai biancazzurri. A guidare il gruppo, Matilde e Tommaso Terenzi, i due pattinatori di punta del movimento, che hanno vinto le medaglie sperate e inseguite: l'oro tre le Under 19, Matilde, e l'oro tra i Pro men – i senior –, Tommaso.

Accanto ai podi più attesi ne è arrivato un terzo, con il bronzo di Melissa Cesarini, sempre nello slide, tra le Under 15. Tanto di cappello, per lei, che si affianca a due nomi di altissimo profilo a livello mondiale. Matilde Terenzi è andata anche vicina alla doppietta di medaglie, perché di domenica si è fermata alla quarta posizione nello speed slalom, in cui, invece, Tommaso è rimasto più lontano dal podio, con un 20° posto. E se Cesarini è stata l'unica a gareggiare in tutte le specialità, in ciascun caso tra le Under 15, al Multieventi si sono viste in competizione anche Eleonora Olivieri, Nicole Zavattini e Alice Piccari, tutte e tre in top ten nello slide under 19, a completare un fine settimana di soddisfazioni, per il movimento sammarinese, dentro e fuori dalla pista.







