TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:37 La 'Matrice' per l'Intelligenza Artificiale di oggi 12:25 Tragedia ferroviaria a Toledo: almeno 64 morti nello scontro tra due treni ad alta velocità 12:22 Onorificenza a Guerrini e Prusak: i complimenti di Pedini Amati, Fabbri e Valli 12:15 Merendino: "Sensazioni positive, anche se la partita si è complicata su un nostro errore" Antonioli: "Ci è mancato un pizzico di fortuna, ma i ragazzi stanno crescendo" 12:09 Antenna telefonia mobile: lettere aperta del Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per verificare una nuova collocazione 12:01 Onorificenza di Sant'Agata ai piloti Guerrini e Prusak: San Marino sul tetto del mondo nell'Ecorally 10:13 Conferita l’Onorificenza di Sant’Agata ai piloti Guido Guerrini e Artur Prusak, Campioni del Mondo FAMS 08:54 Attesa per l'ultima manovra di bilancio del governo Meloni
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Roller, dai 180 partecipanti ai tre podi: la 9a Titano Battle Cup è un successo per San Marino

Matilde Terenzi, Tommaso Terenzi e Melissa Cesarini sono andati a medaglia nella tappa di Coppa del mondo svolta in Repubblica

di Nicola Petricca
26 ott 2026

Quattro specialità, 180 partecipanti da varie Nazioni, un appuntamento che diventa prova di Coppa del mondo e tre podi conquistati in casa. C'è forse anche più di quanto sperato, per i pattinatori sammarinesi, nella nona edizione della Titano Battle Cup, competizione di roller che è stata inserita nel più prestigioso circuito mondiale. Speed slalom, slide, battle e classic sono le specialità in cui gli atleti arrivati in Repubblica nel penultimo fine settimana di ottobre si sono sfidati, con lo slide che, ancora una volta, ha dato le maggiori soddisfazioni ai biancazzurri. A guidare il gruppo, Matilde e Tommaso Terenzi, i due pattinatori di punta del movimento, che hanno vinto le medaglie sperate e inseguite: l'oro tre le Under 19, Matilde, e l'oro tra i Pro men – i senior –, Tommaso.

Accanto ai podi più attesi ne è arrivato un terzo, con il bronzo di Melissa Cesarini, sempre nello slide, tra le Under 15. Tanto di cappello, per lei, che si affianca a due nomi di altissimo profilo a livello mondiale. Matilde Terenzi è andata anche vicina alla doppietta di medaglie, perché di domenica si è fermata alla quarta posizione nello speed slalom, in cui, invece, Tommaso è rimasto più lontano dal podio, con un 20° posto. E se Cesarini è stata l'unica a gareggiare in tutte le specialità, in ciascun caso tra le Under 15, al Multieventi si sono viste in competizione anche Eleonora Olivieri, Nicole Zavattini e Alice Piccari, tutte e tre in top ten nello slide under 19, a completare un fine settimana di soddisfazioni, per il movimento sammarinese, dentro e fuori dalla pista.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.