ROLLER SPORT Roller, in Portogallo, San Marino conquista 5 medaglie, tre sono d'oro Tre medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo è il bilancio della spedizione sammarinese all'International Faro Cup

In Portogallo, la squadra di inline freestyle di San Marino ha portato in alto i colori biancoazzurri alla prestigiosa International Faro Cup, competizione organizzata da World Skate, conquistando ben cinque medaglie. Tommaso Terenzi è stato il primo a centrare la medaglia d'oro nello slide. Poi è toccato a Matilde Terenzi bissare la medaglia d'oro per San Marino.

Nella seconda giornata di gare, Tommaso Terenzi è salito di nuovo sul gradino più alto del podio nello speed slalom. Matilte Mina ha cetrato la medaglia di bronzo, mentre nella finalissima è arrivato l'argento per Matilde Terenzi. A guidare la squadra sammarinese il tecnico Enrico Callegarin.

