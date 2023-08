Roller: la sammarinese Benedettini argento nella categoria 'solo dance'

A Misano al Palasport di viale Rossini, è in corso il campionato nazionale Sandro Balestri, organizzato da AICS, giunto alla sua 46° edizione. Nella disciplina del 'solo dance' splendido secondo posto per Elisa Benedettini che rappresenta San Marino nella categoria Divisione Nazionale C. L'Atleta si è cimentata nelle sue tre danze obbligatorie dimostrando grinta e talento senza commettere errori. È così riuscita ad aggiudicarsi l'argento.

Il campionato che terminerà il 9 settembre ospita 2500 atleti provenienti da 15 regioni italiane e 173 società sportive, compresa la Federazione Sammarinese Roller Sports. Le prossime gare sono rivolte alla disciplina del Freestyle con il campionato Europeo che si terrà a Madrid nei prossimi giorni e a Novembre la Titano Battle ed il Campionato Mondiale a Shanghai.

