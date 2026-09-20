Roller, Matilde e Tommaso Terenzi protagonisti in Portogallo

Si chiude con un bilancio straordinario la Faro Cup 2026 per il Team San Marino. A rappresentare la Repubblica sono stati i fratelli Matilde e Tommaso Terenzi, accompagnati dall’allenatore Michele Giovanelli. Nella specialità Slide, entrambi hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria unificata PRO, riservata a Juniores e Seniores. Matilde, quarta nel ranking mondiale Senior e prima tra le Junior, ha offerto una prova di altissimo livello, impreziosita dall’esecuzione della difficile “V punta punta”. ù

Tommaso, ottavo nel ranking mondiale, ha confermato il proprio momento di forma con una finale impeccabile e un successo di grande prestigio. Nell’ultima giornata Matilde ha inoltre conquistato la medaglia d’argento, confermando il risultato ottenuto nella precedente edizione della Faro Cup. Tommaso ha invece ottenuto un altro oro nella categoria Junior, superando in finale un atleta portoghese.

Il Team San Marino chiude così la competizione con quattro medaglie: un oro e un argento per Matilde e due ori per Tommaso. Grande soddisfazione per Giovanelli, che ha sottolineato come i risultati siano frutto del lavoro svolto e della continua ricerca di nuove difficoltà tecniche. Ora l’attenzione si sposta sulla Titano Battle di San Marino, dove i fratelli Terenzi torneranno in gara davanti al pubblico di casa.







