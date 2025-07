Ancora un grande risultato per Matilde Terenzi che, dopo l'argento in Corea, conquista l'oro nello slide battle alla Hero Battle Cup di Milano. In quella che è una delle tappe più prestigiose della Coppa del Mondo di Roller Freestyle, Terenzi ha battuto l'ucraina Veronika Ignatova e la spagnola Nerea Morros Ortuzar. Bene anche Matilde Mina, 7ª in finale.

13me a pari merito Melissa Cesarini e Alessia Conti, tra i ragazzi 9° e 13° posto per Michele Giovanelli e Tommaso Terenzi.