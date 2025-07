ROLLER Roller, Matilde Terenzi d'oro alla Hero Battle Cup Dopo l'argento in Corea, la sammarinese vince nello slide battle in una delle tappe più prestigiose tappe della Coppa del Mondo Freestyle. 7ª Matilde Mina.

Ancora un grande risultato per Matilde Terenzi che, dopo l'argento in Corea, conquista l'oro nello slide battle alla Hero Battle Cup di Milano. In quella che è una delle tappe più prestigiose della Coppa del Mondo di Roller Freestyle, Terenzi ha battuto l'ucraina Veronika Ignatova e la spagnola Nerea Morros Ortuzar. Bene anche Matilde Mina, 7ª in finale.

13me a pari merito Melissa Cesarini e Alessia Conti, tra i ragazzi 9° e 13° posto per Michele Giovanelli e Tommaso Terenzi.

