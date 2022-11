MONDIALI ROLLER Roller: Matilde Terenzi è bronzo ai mondiali

Roller: Matilde Terenzi è bronzo ai mondiali.

Ai mondiali di roller in Argentina, la sammarinese Matilde Terenzi sale sul terzo gradino del podio nella specialità slide. Un grande risultato per la portacolori del Titano al debutto in una competizione mondiale. Oro alla Spagna, argento a Taipei.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: