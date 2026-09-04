ROLLER

Roller: oro e bronzo per i fratelli Terenzi in Coppa del Mondo

Oggi entrambi i fratelli gareggeranno nella prova di Speed Slalom

Roller: oro e bronzo per i fratelli Terenzi in Coppa del Mondo.

Arrivano due medaglie per San Marino dalla prima giornata della Quixote World Cup di roller in Spagna. Nella gara di slide, Matilde Terenzi sale sul gradino più alto del podio nella prova riservata agli juniores femminile. Suo fratello Tommaso Terenzi, invece, vince la medaglia di bronzo nella prova maschile. Oggi entrambi gli atleti torneranno in gara per la prova di Speed Slalom.

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